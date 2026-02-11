TotalEnergies legt ​am Mittwoch seine ⁠Geschäftszahlen für das vierte Quartal vor. Laut einer im vergangenen ‌Monat veröffentlichten Handelsmitteilung erwartet das Unternehmen einen Anstieg der Gewinnmargen um 230 Prozent für seine europäischen Raffinerien. ‌Konzernchef Patrick Pouyanne führte den Anstieg der Raffineriegewinne ​zuletzt auf die Sanktionen gegen Lukoil und Rosneft zurück.