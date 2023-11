Renditehaie erobern Spanien

In Spanien warten zwar keine Steuerprivilegien. Dort locken dafür attraktive Renditen scharenweise ausländische Käufer an. 2022 gingen 25 Prozent der verkauften Immobilien an ausländische Besitzer. Sie investieren angesichts der wachsenden touristischen Nachfrage in Ferienwohnungen und kaufen in Tourismusregionen und in den Städten. Die häufigsten ausländischen Käufer sind Briten, gefolgt von Deutschen und Franzosen, sie machen gemeinsam knapp 30 Prozent aus.