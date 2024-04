Gebremst worden sei das Wintergeschäft an vielen Orten kurzzeitig durch Schlechtwetterperioden im Februar und Anfang März, hiess es weiter. Zum Saisonende sorgten auch typisches Aprilwetter im Flachland und Niederschläge in den Bergen für ein durchzogenes Osterwochenende. In tieferen Lagen führten Wärmeeinbrüche dazu, dass Angebote abseits der Pisten grosse Beliebtheit erfuhren.