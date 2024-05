Der weltweit grösste Autobauer und Spezialist für Hybridantriebe ist spät bei reinen batterieelektrischen Antrieben eingestiegen. Die Japaner fahren einen technologieoffenen Kurs, da nicht in allen Weltregionen der Umstieg auf E-Autos so schnell vorangetrieben wird wie in Europa, wo ab 2035 keine konventionellen Verbrennungsmotoren mehr auf den Markt kommen.