Toyota verdiente von Oktober bis Dezember im Tagesgeschäft 1,19 Billionen Yen und damit fast so viel wie ein Jahr zuvor - trotz Zollbelastungen vor allem auf dem US-Markt von rund 300 Milliarden Yen. Auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt steigerte Toyota gar den operativen Gewinn. Im Heimatmarkt Japan hingegen sank das Ergebnis trotz gestiegenen Verkäufen. Unter dem Strich ging der Nettogewinn insgesamt wegen Sonderfaktoren um über 40 Prozent auf 1,26 Billionen Yen zurück. Der Umsatz stieg um knapp neun Prozent auf 13,5 Billionen Yen.