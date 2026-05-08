Der Iran-Krieg hinterlässt tiefe Spuren in der Bilanz des weltweit absatzstärksten Autobauers Toyota. Im ersten Quartal halbierte sich der Gewinn bei dem Volkswagen-Rivalen nach Angaben vom Freitag auf 569,4 Milliarden Yen (umgerechnet 3,1 Milliarden Euro).
Auch für das Gesamtjahr zeigte sich Toyota pessimistischer und schraubte seine Gewinnprognose um 20 Prozent auf drei Billionen Yen nach unten. Allein die Folgen des Iran-Kriegs dürften sich auf 670 Milliarden Yen summieren. Bereits vergangene Woche hatte Toyota darauf verwiesen, dass der Absatz im Nahen Osten im März eingebrochen war, nachdem die Lieferungen wegen des Krieges gestoppt wurden.
(Reuters)