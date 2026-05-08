Auch für das Gesamtjahr zeigte sich Toyota pessimistischer ‌und schraubte seine Gewinnprognose um 20 Prozent auf drei Billionen Yen nach ​unten. Allein die ​Folgen des Iran-Kriegs dürften ​sich auf 670 Milliarden Yen ‌summieren. Bereits vergangene Woche hatte Toyota darauf verwiesen, dass der Absatz im ​Nahen ​Osten im ⁠März eingebrochen war, ​nachdem die Lieferungen wegen ⁠des Krieges gestoppt wurden.