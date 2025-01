Das gelang den Japanern damit zum fünften Mal in Folge. Die Verkäufe gingen bei dem Autobauer 2024 inklusive der Marken Daihatsu und Hino Motors allerdings um 3,7 Prozent zurück. Grund dafür war vor allem ein Einbruch in Japan, wo der Autohersteller die Folgen von Problemen bei Zertifizierungen bei Daihatsu zu spüren bekam, wie Toyota am Donnerstag mitteilte. In China schrumpfte der Absatz wegen des hart umkämpften Marktes dort um 6,9 Prozent. Knapp 41 Prozent der von den Marken Toyota und Lexus weltweit verkauften Autos waren Hybridfahrzeuge, auf reine Elektroautos entfielen 1,4 Prozent.