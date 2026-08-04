Bereits mit der ursprünglichen Jahresprognose hatte Toyota die Erwartungen verfehlt, und auch diesmal blieb das Management deutlich zurückhaltender als die Marktexperten, die bisher mit 3,9 Billionen Yen gerechnet hatten. Die Aktie hat in diesem Kalenderjahr bisher gut 13 Prozent an Wert eingebüsst und notiert bei gut 2900 Yen. Im Februar war sie auf dem Jahreshoch gar bis auf 4000 Yen gestiegen. Zum Vergleich: Die Anteile des Konkurrenten Volkswagen büssten in diesem Jahr etwas mehr als ein Viertel ihres Werts ein