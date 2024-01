Toyota Motor peilt einem Medienbericht zufolge für 2024 einen neuen Produktionsrekord an. Der japanische Autobauer will weltweit rund 10,3 Millionen Fahrzeuge an die Kunden bringen, wie die Finanzzeitung «Nikkei» am Montag berichtete. Das wäre das zweite Rekordjahr in Folge. Zugleich sollen die Stückzahlen von E-Autos hochgefahren werden: Während 2024 etwa 250.000 Fahrzeuge vom Band laufen sollen, rechnet das Unternehmen im Jahr 2025 mit rund 600'000 Einheiten. Toyota wolle die Produktion angesichts wachsender Verkäufe von Hybridfahrzeugen hochfahren, die Engpässe bei Chips und Automobilhalbleitern und anderen Komponenten liessen nach. Der Konzern ist nach Verkaufszahlen der weltweit grösste Autobauer und hat in den ersten elf Monaten des letzten Jahres 9,2 Millionen Fahrzeuge hergestellt - so viele wie Konkurrent Volkswagen im Gesamtjahr 2023.