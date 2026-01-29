Wachstumstreiber für Toyota waren vor allem die USA und der Heimatmarkt ⁠Japan, die zusammen mehr als 40 Prozent der Verkäufe der Muttergesellschaft ausmachten. Die Kernmarken Toyota und Lexus legten weltweit um 3,7 Prozent auf ​den Rekordwert von 10,5 Millionen Einheiten zu, wobei der ‌Konzern besonders von der starken Nachfrage ‍nach Hybridfahrzeugen in den USA profitierte.