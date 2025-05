Toyota hat ein grosses Standbein in den USA und in Nordamerika vergangenes Jahr 2,7 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das ist nahezu ein Viertel aller Auslieferungen weltweit. Zum Vergleich: Der VW -Konzern kam 2024 mit all seinen Marken auf knapp 1,1 Millionen Fahrzeuge. Allerdings schrieb Toyota schon im vergangenen Jahr kaum noch schwarze Zahlen in Nordamerika, der operative Gewinn rutschte dort bereits um 80 Prozent auf 104 Milliarden Yen ab (rund 640 Mio Euro).