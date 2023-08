Die Fertigung solle an 25 Produktionslinien in einem Dutzend Werke am Mittwochmorgen aufgenommen werden, teilte Toyota mit. Am Nachmittag sollten zwei weitere Standorte folgen. Der weltgrösste Autobauer hatte wegen eines Fehlers in seinem Produktionssystem am Dienstag die Arbeit in allen 14 Montagewerken im Inland eingestellt. Der Zwischenfall sei «wahrscheinlich nicht auf einen Cyberangriff zurückzuführen», sagte ein Konzernsprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Nach der Ursache werde weiter gesucht.