Jansma verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Rohstoff- und Bankenbranche, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Er kam 2013 als Head of Structured and Trade Finance zu Trafigura und wurde 2021 CFO Asia Pacific mit Sitz in Singapur. Zuvor war er bei der Rabobank als Head of Energy Asia und bei der Fortis Bank in London, den Niederlanden und Singapur tätig.