Das Schiff hatte gerade das Rote Meer passiert und befand sich im Golf von Aden, wie Trafigura am Freitagabend mitteilte. Durch den Raketentreffer sei an einem Ladetank auf der Steuerbordseite ein Feuer ausgebrochen. Dieses wird laut Trafigura aktuell bekämpft. Die Sicherheit der Besatzung stehe dabei an erste Stelle, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch die Huthi bestätigten den Treffer in einem Videostatement.