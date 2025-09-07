Die Aktie notiert bei 13'580 dänischen Kronen und damit rund zehn Prozent über dem durchschnittlichen Kursziel von 12'118 Kronen. Analysten zeigen sich daher vorsichtig. Nur zwei Kaufempfehlungen stehen elf Halte- und 16 Verkaufsempfehlungen gegenüber. Seit Jahresbeginn liegt der Kurs 12,5 Prozent im Plus, auf Sicht von zwölf Monaten sogar 34,3 Prozent. Sie gehen davon aus, dass Maersk kurzfristig von den hohen Frachtraten und einem flexiblen Kostenmanagement profitieren wird. Langfristig droht jedoch Druck durch Überkapazitäten und die zyklische Natur der Branche. Für Anleger ist dies eher ein Titel für taktische Engagements im Zyklus als ein klassischer Langfristwert.