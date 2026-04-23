Das PMI-Barometer, bei dem Manager die Geschäftsbedingungen beurteilen, ist ein an den Finanzmärkten stark beachteter Frühindikator für die Konjunktur. Die frischen PMI-Daten seien ein schlechtes Omen für die deutschen Wachstumsaussichten, meint Krämer: «Bereinigt man die niedrigen Wachstumsprognosen um die ungewöhnlich hohe Zahl von Arbeitstagen, dürfte es in diesem Jahr faktisch wieder auf eine Stagnation hinauslaufen.» Die Bundesregierung senkte jüngst ihre Prognose für den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr ‌auf 0,5 Prozent. Laut Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist eine Rezession - also eine schrumpfende Wirtschaft - jedoch nicht zu erwarten. Die hiesige Wirtschaft hatte sich erst 2025 mit einem BIP-Wachstum von 0,2 Prozent nach zwei Rezessionsjahren mühsam aus dem Konjunkturtal herausgearbeitet.