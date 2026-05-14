Die Regierung in Taipeh lehnt die Territorialansprüche der Volksrepublik ab. Eine Sprecherin der taiwanischen Regierung erklärte, die USA hätten wiederholt ihre klare ​Position der Unterstützung für Taiwan bekräftigt. Dafür sei Taiwan sehr dankbar. ​Zudem seien die Drohungen des chinesischen Militärs ​die einzige Quelle der Unsicherheit in der für die internationale Schifffahrt wichtigen Strasse von Taiwan und ‌in der weiteren indo-pazifischen Region. China hält immer wieder umfassende Militärmanöver in der Umgebung Taiwans ab.