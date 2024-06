Nun sieht die ZKB seinen gewissen Boden erreicht. «Nach den jüngsten Kursrückgängen sehen wir ein attraktives Risiko/Rendite-Profil», schreibt die Bank in einem Marktkommentar am Dienstag. Sie stuft die Doc-Morris-Aktie daher neu auf «Übergewichten» von zuvor «Marktgewichten» ein, rät also zum Kauf der Aktie. Der faire Wert der Aktie wird auf 100 Franken veranschlagt. Am Dienstagmorgen steigt der Titel drei Prozent auf 56,60 Franken.