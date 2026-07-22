Anlass zu den Avancen gibt David Hayes, zuständiger Analyst der US-Investmentbank Jefferies. Er stuft Nestlé von auf «Buy» von «Hold»; das Kursziel erhöht er auf 99 von 84 Franken. Hayes sieht eine gewisse Erholung beim von Philipp Navratil geleiteten Unternehmen. Besonders das Kaffee- und Tierfuttergeschäft entwickelte sich wieder besser, auch in China und Indien sei eine Belebung auszumachen. Zudem habe Nestlé die Margenziele frühzeitig gesenkt und damit Spielraum für höhere Marketinginvestitionen geschaffen, so der Experte weiter.