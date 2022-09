Gemessen am Schweizer Franken hat sich der Dollar auf den ersten Blick nicht überaus massiv aufgewertet. Rund 7 Prozent lautet die Performance seit Jahresbeginn für den "Greenback". Nimmt man aber den US-Dollar-Index als Grundlage, der den Wert des Dollars mittels eines Währungskorbs aus sechs Währungen vergleicht, sieht die Lage etwas anders aus. Hier hat der Dollar 18 Prozent an Wert gewonnen. Die weltweite Leitwährung ist damit so stark wie zuletzt im Jahr 2002.