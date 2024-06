Die Burckhardt-Aktien haben seit Jahresbeginn um rund 21 Prozent zugelegt und damit den Gesamtmarkt (SPI +9 Prozent) klar übertroffen. Dies, nachdem sie im Vorjahr beinahe acht Prozent an Wert eingebüsst hatten. Der Anstieg in diesem Jahr fiel insbesondere ab Mitte Februar markant aus. Damals notierte die Aktie bei 450 Franken, in den letzten Woche war ein Stand von teilweise über 630 Franken zu registrieren.