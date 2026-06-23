Die ​Engpässe in dem Land, das der ​drittgrösste Ölproduzent der Welt ist, sind eine Folge der verstärkten ukrainischen Luftangriffe auf die ‌russische Energieinfrastruktur sowie auf Logistik- und Versorgungswege. Diese trafen auch Ziele, die mehr als 2000 Kilometer von der Frontlinie in der Ukraine entfernt liegen. ​Die ​Kraftstoffkrise betrifft neben den sibirischen Gebieten ⁠auch die von Russland annektierte Halbinsel ​Krim sowie Regionen im ⁠Zentrum und Osten des Landes.