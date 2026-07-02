Der Trend zu alternativen Antrieben hatte sich bereits vor der akuten ​Krise ​abgezeichnet, da die Kraftstoffpreise zwischen Januar ⁠und Mai im Jahresvergleich um mehr als ​zwölf Prozent gestiegen ⁠waren. Bislang hatten die enormen Entfernungen, das raue Klima und ‌das lückenhafte Ladenetz in Russland ein stärkeres Wachstum des Marktes für E-Autos verhindert. Im vergangenen Jahr machten Elektroautos ‌und Plug-in-Hybride Autostat zufolge 4,3 Prozent der gesamten Autoverkäufe ​aus.