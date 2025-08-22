Am stärksten prägt im frühen Meinungsbildungsstadium die Parteipräferenz die Haltung. Das Konfliktmuster ist stark polarisiert und mit der Frage des Vertrauens in die Behörden verbunden. Klare Unterstützung kommt von SP, Mitte, FDP und GLP. Skepsis zeigt sich seitens der SVP. Die Parteibasen stehen damit hinter den Abstimmungsparolen ihrer Parteien.