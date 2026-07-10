Mit dieser Neueinschätzung liefert er zwar das höchste Kursziel im Markt, doch seine Einschätzung deckt sich im Grossen und Ganzen mit den übrigen Expertinnen und Experten. Alle Analysten empfehlen Comet ausschliesslich zum Kauf. Der Marktkonsens liegt bei 478 Franken - ein Aufwärtspotenzial von 22 Prozent.