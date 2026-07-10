Der Kurs der Comet-Aktie steigt am Freitag erneut: Nach einem Plus von 11,7 Prozent am Vortag legt sie im frühen Handel nochmals um 1,4 Prozent auf 395,40 Franken zu. Zuvor hatte sie allerdings unter Gewinnmitnahmen gelitten und war um über 20 Prozent gefallen.
Grund für die scharfe Trendumkehr am Donnerstag und Freitag sind mehrere Kursziele und Ratingerhöhungen von Analystinnen und Analysten. So stufte Bank of America die Aktie am Donnerstag von «Hold» auf «Buy» hoch und erhöhte das Kursziel von 286 auf 518 Franken.
Die Deutsche Bank folgte heute mit einer eigenen Anpassung. Analyst Robert Sanders seinerseits erhöht sein Kursziel für Comet von 370 auf 550 Franken und bestätigt die Kaufempfehlung.
Zwar nennt er Risiken wie die Monetarisierung von KI-Anwendungen, Lieferengpässe, Finanzierungsrisiken oder geopolitische Spannungen. Doch insgesamt bleibt er für den Halbleitersektor optimistisch.
Mit dieser Neueinschätzung liefert er zwar das höchste Kursziel im Markt, doch seine Einschätzung deckt sich im Grossen und Ganzen mit den übrigen Expertinnen und Experten. Alle Analysten empfehlen Comet ausschliesslich zum Kauf. Der Marktkonsens liegt bei 478 Franken - ein Aufwärtspotenzial von 22 Prozent.
(cash)