Viele denken bei "Head & Shoulders" erst einmal an das gleichnamige Antischuppen-Shampoo aus der Werbung. Doch in der Chart-Analyse stehen diese Bestandteile der Anatomie von Menschen und Wirbeltieren für eine berüchtigte Trendumkehr-Formation: Die sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation.

Und genau eine solche fände beim Gold ihre Vollendung, sollte der Preis für eine Unze des Edelmetalls in den nächsten Tagen unter die "Nackenlinie" bei 1280 Dollar abtauchen. Eigentlich müsste die Gold-Unze dann in die Region von 1200 Dollar zurückfallen. So will es zumindest das Lehrbuch.

Rückschlag wäre wohl eher von kurzer Dauer

Noch scheint die Trendumkehr-Formation den Charttechnikexperten kein Kopfzerbrechen zu bereiten. Nur für Mensur Pocinci von Julius Bär ist sie bisweilen ein Thema. Von ihm stammt auch die originelle Idee mit dem Antischuppen-Shampoo. Pocinci sieht die Gold-Unze bei einem Bruch der "Nackenlinie" allerdings nicht auf 1200 Dollar, sondern "nur" auf 1220 Dollar zurückfallen. Er rät Anlegern das Edelmetall leerzuverkaufen und den Verkaufserlös in den bekannten amerikanischen Aktienindex S&P 500 zu reinvestieren.

Die Preisentwicklung der Gold-Unze über die letzten 12 Monate zeigt eine lehrbuchmässige Schulter-Kopf-Schulter-Formation (Quelle: www.cash.ch)

Sein Kollege Michael Riesner bei der UBS Investmentbank geht kurzfristig zwar ebenfalls von einem rückläufigen Goldpreis aus. Anders als Pocinci rechnet er in der Region von 1275 bis 1280 Dollar jedoch mit einer Bodenbildung und danach bis in den Sommer hinein gar mit einem Vorstoss über das bisherige Jahreshoch bei 1347 Dollar.

Auch für den für Kepler Cheuvreux tätigen Edouard Garrana ist die Schulter-Kopf-Schulter-Formation vorerst kein Thema. Er erachtet die Gold-Unze bei 1275 Dollar als gut gegen unten abgestützt. Und auch er sagt dem Edelmetall bis August oder September einen Vorstoss auf 1400, wenn nicht gar auf 1500 Dollar vorher. Zuerst erwartet Garrana bis Mitte April aber erst einmal eine Bodenbildung in der Nähe des gleitenden 100-Tage-Durchschnitts bei 1275 Dollar.

Geht es nach den beiden letzteren Charttechnikexperten, wären Rückschläge in die Region von 1200 bis 1220 Dollar deshalb wohl günstige Kaufgelegenheiten.