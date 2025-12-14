Wie die US-Fluggesellschaft United Airlines mitteilte, musste die Maschine vom Typ 777-200ER am Samstag einen Flug nach Tokio kurz nach dem Start abbrechen und zum internationalen Flughafen der US-Hauptstadt zurückkehren, weil ein Triebwerk ausgefallen war. Keiner der 275 Passagiere und 15 Crewmitglieder an Bord wurde verletzt. In der Nähe der Startbahn brach aber ein Feuer aus.