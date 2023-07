Der britische Konzern hob am Mittwoch die Prognose für den Betriebsgewinn im Gesamtjahr um 45 Prozent an. Im ersten Halbjahr verdiente Rolls-Royce nach vorläufigen Zahlen 328 Millionen Pfund (382 Millionen Euro) - mehr als doppelt so viel wie von Analysten erwartet. Die Rolls-Royce-Aktie schoss um mehr als 24 Prozent in die Höhe.