Ghaemi wies darauf hin, dass Raisi diesmal nicht wie vor rund 40 Jahren Widerstand fast geräuschlos auslöschen könne. Damals spielte er eine führende Rolle bei den Exekutionen Tausender politischer Häftlinge. Man sei aber nicht mehr in den 1980er Jahren, als man im Verborgenen diese Verbrechen begehen konnte, sagte Ghaemi. "Alles, was sie jetzt machen, kommt in die sozialen Medien und wird international sehr aufmerksam beobachtet."