Diese Shift in den Zinsen haben dazu geführt, dass die Nachfrage nach strukturierten Produkten zumindest vorübergehend stark gelitten hat. Mit Zinsen auf den Konten ist der Anreiz für Anleger weniger gross solche Produkte zu kaufen. Und gleichsam bedeutend: Auch für die Bank ist das Zinsgeschäft wieder ein sehr attraktives Geschäft. Die Institute haben geringeren Anreiz, um Kunden dazu zu motivieren, das Geld in strukturierte Produkte zu bewegen. Das Geschäftsmodell von Leonteq bleibt ein Buch mit sieben Siegeln. Die Resultate waren sehr volatil, was gewisse Unsicherheiten mit sich bringt.