«Die neue Plattform, an der Sonova fünf Jahre gearbeitet hat, ist unserer Meinung nach sehr innovativ. Die Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR) ist nahezu phänomenal, und in meiner 25-jährigen Karriere als Sonova-Analyst habe ich selten eine so grosse Verbesserung gesehen», so Jelovcan. Die von anderen Analysten proklamierte Batterie-Problematik sieht der ZKB-Analyst als nicht gravierend.