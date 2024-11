Etwas weniger zuversichtlich zeigt sich der französische Finanzdienstleister Kepler Cheuvreux. Deren Vertriebsleiter für die Schweiz verwies in einer Kundennotiz auf die hohe Verschuldung des Unternehmens und merkte an, dass «die Wachstumsaussichten weiterhin begrenzt sind». Die hohe Nettoverschuldung von Sunrise, das frühe Stadium einer Trendwende in einem wettbewerbsintensiven Markt und der Mangel an vollwertigen Vermögenswerten könnten zu einer bescheideneren Bewertung im Vergleich zum Branchenprimus Swisscom führen. Auch Barclays ist sehr verhalten. Die Bank hat ein "Underweight"-Rating und ein Kursziel von bloss 36 Franken pro Sunrise-Aktie.