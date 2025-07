Die Aktien von Julius Bär notieren am Montagmorgen an der Schweizer Börse +0,92 Prozent höher bei 56,82 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,81 Prozent zulegt auf 16'847,5 Punkte. Damit hat der Titel noch immer gut 4 Prozent weniger wert als zu Beginn des Jahres. Auf 52 Wochen resultiert jedoch ein Plus von 18,7 Prozent.