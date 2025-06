An der Wall Street ist JPMorgan am optimistischsten, was den Franken betrifft. Sie geht davon aus, dass eine Senkung der SNB um 25 Basispunkte auf 0 Prozent am Donnerstag sogar eine «bescheidene Unterstützung» bieten könnte, was eine Erleichterungsrallye darstellt, da der Markt die Möglichkeit einer noch grösseren Lockerung einkalkuliert. Der Zinssatz der SNB ist seit 2022 positiv, als sieben Jahre mit Minusgraden endeten.