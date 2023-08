Sorge bereitet den Währungshütern derzeit die sich eintrübende Konjunktur in der 20-Länder-Gemeinschaft, wobei Deutschland derzeit das grössten Sorgenkind ist. So hat sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft zuletzt weiter eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima ist inzwischen das vierte Mal in Folge gesunken. Auch Umfragen für den gesamten Euroraum, wie etwa die jüngste Erhebung zur Stimmung unter den Verbrauchern, zeichneten ein trübes Bild. Die EZB will aber tunlichst vermeiden, dass die Wirtschaftsaktivitäten durch ihren Straffungskurs abgewürgt werden. Manche Währungshüter wie etwa Portugals Notenbankchef Mario Centeno mahnen daher zur Vorsicht bei weiteren EZB-Beschlüssen.