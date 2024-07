Diese Nachricht führte am Montag nicht zu einer Kurssteigerung der Roche-Genussscheine. Das frühe Plus am Kurs entwickelte sich schnell zu einem Minus von 0,1 Prozent, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) um 0,1 Prozent zulegte. Mit einem Preis von 285,50 Franken liegt der Titel immerhin 17 Prozent über dem Wert zu Jahresbeginn - seit Mai sind die Roche-Bons stark gestiegen.