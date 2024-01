Die Aktien des Raumklimaspezialisten Zehnder gewinnen 1,3 Prozent auf 48,7 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,6 Prozent höher steht. Auf Jahressicht hat das Unternehmen an der Börse 28 Prozent an Wert eingebüsst.