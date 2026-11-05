Geht es nach dem Analysten Rob Cohen von der Royal Bank of Canada (RBC), dürfte Swiss Re in den nächsten Monaten keine Stricke zerreissen. Basierend auf seinen Prognosen werde Swiss Re mit einem Aufschlag gegenüber dem historischen Durchschnitt sowie gegenüber deutschen Vergleichsunternehmen gehandelt, nachdem die Aktie am Mittwoch einen Höchststand seit 2001 erreicht hatte. «Dies halten wir angesichts der schwächeren historischen Performance und der schlechteren Wachstumsaussichten für nicht gerechtfertigt», erklärte der RBC-Experte gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. RBC stuft den Titel mit Underperform und einem Kursziel von 120 Franken.