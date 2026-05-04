Heute ist davon wenig übrig. Denn wer seit Anfang 2022 Nestlé-Aktien im Depot hält, hat einen spürbaren Kursrückgang verschmerzen müssen. Seit dem Rekordstand zum Jahreswechsel 2021/2022 von 128 Franken je Aktie hat sich der Kurs beinahe halbiert auf derzeit 78,50 Franken. Oder anders gesagt: rund 150 Milliarden Franken an Börsenwert sind in den letzten vier Jahren verschwunden.