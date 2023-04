Die Partizipationsscheine des Lift- und Rolltreppenherstellers Schindler stehen am Freitag unverändert bei 200,1 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,1 Prozent höher steht. Seit Jahresbeginn hat der Titel 15 Prozent gewonnen, was die Bewertung hat deutlich ansteigen lassen - das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35.