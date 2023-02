Dies prognostiziert die Lufthansa-Tochter Airplus, die Produkte für das Bezahlen und Abrechnen von Geschäftsreisen anbietet, in einer Mitteilung am Montag. Eine Auswertung der über Airplus abgewickelten Transaktionen 2022 zeige die aktuellen Trends in der Branche auf, heisst es in dem Bericht.