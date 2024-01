Damit traf der Konzern in etwa die Erwartungen am Markt. Der operative Gewinn war im Berichtszeitraum abseits von Wechselkurseffekten um 44 Prozent auf 102,6 Milliarden Kronen geklettert - für diese Kennziffer strebt Novo Nordisk in diesem Jahr währungsbereinigt einen Zuwachs um 21 bis 29 Prozent an.