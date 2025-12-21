Zwei Lebensmittel sind im Vergleich zu Dezember 2024 gleich um über 10 Prozent günstiger geworden: Beeren und Olivenöl. Bei Ersterem schwanken die Preise über das ganze Jahr stark. Im Frühling sind Beeren nachvollziehbarerweise deutlich billiger als beispielsweise jetzt im Winter. Und Olivenöl ist im langfristigen Vergleich immer noch teuer. Wegen Dürren und schlechten Ernten ist der Preis in den vorangegangen vier Jahren im insgesamt 31 Prozent gestiegen. 2025 gab es nun Preissenkungen, weil sich die Lage wieder etwas entspannt hat.