Am Mittwoch hatte der starke Anstieg der Ölpreise die Kurse der Bonds belastet. Und insgesamt sind in den letzten zwei Wochen die Renditen bei Staatsanleihen in den USA denn auch gestiegen, und zwar um 17 Basispunkte. An den Märkten wird auch unabhängig von der Ölpreisentwicklung zunehmend mit einer Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank gerechnet.