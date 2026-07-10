Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag etwas von ihren Vortagsverlusten erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen stieg um 0,17 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel entsprechend auf 4,55 Prozent.
Die Renditen gaben nach, obwohl die Vereinigten Staaten in der zweiten Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert hatten. US-Präsident Donald Trump drohte dem Land noch heftigere Angriffe an. Steigende Ölpreise erhöhen die Inflationsgefahren und damit die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen weiter anheben könnte.
Am Mittwoch hatte der starke Anstieg der Ölpreise die Kurse der Bonds belastet. Und insgesamt sind in den letzten zwei Wochen die Renditen bei Staatsanleihen in den USA denn auch gestiegen, und zwar um 17 Basispunkte. An den Märkten wird auch unabhängig von der Ölpreisentwicklung zunehmend mit einer Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank gerechnet.
Das Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank im Juni, aus dem wachsende Inflationssorgen hervorgingen, unterstreiche die Befürchtungen der Anleger hinsichtlich einer restriktiveren Geldpolitik der Zentralbank, schätzt auch UBS Wealth Management die Lage ein.
Die UBS geht allerdings weiterhin davon aus, dass die Anleiherenditen im Laufe des Jahres sinken werden. Die Ölpreise dürften unter den Höchstständen der Kriegszeit bleiben, wird als Begründung angegeben. Die Inflation dürfte sich in den kommenden Monaten zudem abschwächen. Die aktuelle Marktbewertung der Zentralbankpolitik ist nach Ansicht der UBS weiterhin zu restriktiv.
«Auch wenn die Renditevolatilität kurzfristig hoch bleiben dürfte, betrachten wir den jüngsten Kursrückgang an den globalen Anleihemärkten als Gelegenheit für Anleger, attraktive Renditen zu sichern», schreibt Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. «Wir bevorzugen kurz- bis mittelfristige Qualitätsanleihen, die auf US-Dollar und Britische Pfund lauten, und sehen Potenzial in ausgewählten europäischen Anleihen mit längeren Laufzeiten.»