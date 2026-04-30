Trotz stark gestiegener Inflation hält die Notenbank in London weiter die Füsse still. Die Währungshüter in London entschieden ‌am ⁠Donnerstag, den geldpolitischen Schlüsselsatz bei 3,75 Prozent zu belassen. Die Entscheidung fiel ⁠mit acht zu eins: Nur Cchefvolkswirt Huw Pill votierte für eine Erhöhung. Die Bank ‌of England (BoE) sieht sich mit einer Teuerungsrate von ‌3,3 Prozent konfrontiert, die vor allem ​auf den stark gestiegenen Spritpreis zurückzuführen ist. Viele Ökonomen erwarten, dass die Inflation in den nächsten Monaten noch weiter anziehen wird. Darauf könnte die Zentralbank nach Einschätzung von Anlegern womöglich im Juni mit einer Zinsanhebung ‌reagieren.