Goldman Sachs erhöht das Kursziel für Accelleron von 33,10 auf 36,40 Franken und belässt die Einstufung auf «Neutral». In der Studie analysiert die US-Bank das organische Umsatz- und Auftragswachstum europäischer Industriekonzern im zweiten Quartal. Während sich die wirtschaftliche Lage in den meisten Regionen stabilisiert habe, insbesondere in Europa, zeige sich in den USA eine leichte Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, schreibt die zuständige Analystin und belässt Ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie derweil unverändert.