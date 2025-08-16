Beim Ukraine-Gipfel in Alaska ist in der Nacht auf Samstag kein greifbares Ergebnis bekannt geworden. Russlands Präsident Wladimir Putin und sein US-Amtskollege Donald Trump sprachen zwar anschliessend von konstruktiven und produktiven Gesprächen. «Wir haben das Ziel noch nicht erreicht», sagte Trump jedoch nach dem Treffen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Anchorage vor der Presse. «Aber die Chancen stehen sehr gut, dass wir es erreichen.» Putin sagte, der Gipfel könne hoffentlich ein Ausgangspunkt sein, um den Ukraine-Konflikt beizulegen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland wiederherzustellen. Von der Ukraine und den Europäern erwarte er, dass sie das Ergebnis des Treffens akzeptierten.