«Die Antworten ​der Verbraucher zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen neigten im ‌April jedoch weiter zum Pessimismus», sagte Dana Peterson, Chefökonomin des Conference Board. «Kommentare zu Preisen, ​Öl ​und Gas ⁠sowie zum Krieg wurden im ​Vergleich zum März ⁠häufiger.» Dies deute auf unterschwellige Sorgen ‌der Verbraucher hin, wie sich der Krieg im Nahen Osten auf ‌ihre Finanzen auswirken werde.