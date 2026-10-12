Die Valoren von Centiel knicken im frühen Handel am Montag um 7,4 Prozent auf 5,26 Franken ein. Aufgrund einer Gewinnwarnung fiel der Titel in der Eröffnung noch um mehr als 11 Prozent auf 5,02 Franken zurück, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) um 0,45 Prozent zulegt. Seit Jahresbeginn können die Valoren trotz der heutigen Kursverluste auf ein Plus von mehr als 235 Prozent zurückschauen.