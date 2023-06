Die türkische Zentralbank vollzieht unter ihrer neuen Führung wegen der hartnäckig hohen Inflation einen geldpolitischen Kurswechsel. In der ersten Entscheidung nach der Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan im Mai beschlossen die Währungshüter um ihre neue Chefin Hafize Gaye Erkan am Donnerstag eine Zinsanhebung von 8,5 auf 15,0 Prozent. Das ist die erste Straffung seit Anfang 2021. Die Währungshüter mit ihrer erst seit wenigen Wochen amtierenden Gouverneurin Erkan deuteten zugleich an, bei Bedarf nachzulegen. "Die geldpolitische Straffung wird so weit wie nötig rechtzeitig und schrittweise verstärkt, bis eine deutliche Verbesserung der Inflationsaussichten erreicht ist", betonten sie.